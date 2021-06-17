Maksi2
ты и в жизни тоже так разговариваешь- тупицы, дегенераты, сволочи и тп?
подозреваю, шо не так, а потеешь и заикаешься
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:26
Maksi2
ты и в жизни тоже так разговариваешь- тупицы, дегенераты, сволочи и тп?
подозреваю, шо не так, а потеешь и заикаешься
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підкажіть, а Ньюкард під зарплату іменна випускається чи ні?
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