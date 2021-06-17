Maksi2
ты и в жизни тоже так разговариваешь- тупицы, дегенераты, сволочи и тп?
подозреваю, шо не так, а потеешь и заикаешься
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:26
Maksi2
ты и в жизни тоже так разговариваешь- тупицы, дегенераты, сволочи и тп?
подозреваю, шо не так, а потеешь и заикаешься
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підкажіть, а Ньюкард під зарплату іменна випускається чи ні?
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:15
Нет, не всегда.
На 100% утверждать не могу, для этого надо быть, наверное, разработчиком этого промпэя, но если в выписке проходит ликпей - это будет покупка, а не перевод. Со всеми причитающимися этому процессу плюшками. Только заранее узнать этого невозможно. Разве что если вы недавно у этого продавца что-то купили, и увидели, что оплата прошла через ликпей.
Додано: Чет 17 чер, 2021 23:50
Самир это ты?
Если горячая линия банка бредит высосаными из пальца данными, вместо быстрых и четких ответов по существу, то да, они тупицы, как и начальство нанявшее их на работу. Если магазин настраивает дупой терминалы, то аналогично. Это деградация бизнеса. Но ты походу думаешь иначе, чтож бывает.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:38
Не уверен, что такое может быть. Промоплата - это один способ оплаты, а ликпей - другой и они не пересекаются. Даже на сайте prom написано. что промоплата представляет собой перевод с карты на карту.
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