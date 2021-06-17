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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:26

Maksi2
ты и в жизни тоже так разговариваешь- тупицы, дегенераты, сволочи и тп?
подозреваю, шо не так, а потеешь и заикаешься :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підкажіть, а Ньюкард під зарплату іменна випускається чи ні?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:15

  unknownurl написав:
ignorabimus написав:Покупка на Проме через Пром-оплату через Liqpay будет считаться как покупка или перевод?
Как это промОплата через Liqpay?
ПромОплата - это всегда перевод с карты на карту.

Нет, не всегда.
На 100% утверждать не могу, для этого надо быть, наверное, разработчиком этого промпэя, но если в выписке проходит ликпей - это будет покупка, а не перевод. Со всеми причитающимися этому процессу плюшками. Только заранее узнать этого невозможно. Разве что если вы недавно у этого продавца что-то купили, и увидели, что оплата прошла через ликпей.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:50

  v57 написав:Maksi2
ты и в жизни тоже так разговариваешь- тупицы, дегенераты, сволочи и тп?
подозреваю, шо не так, а потеешь и заикаешься :)

Самир это ты? :lol:
Если горячая линия банка бредит высосаными из пальца данными, вместо быстрых и четких ответов по существу, то да, они тупицы, как и начальство нанявшее их на работу. Если магазин настраивает дупой терминалы, то аналогично. Это деградация бизнеса. Но ты походу думаешь иначе, чтож бывает. :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:38

  M-Audio написав:
  unknownurl написав:
ignorabimus написав:Покупка на Проме через Пром-оплату через Liqpay будет считаться как покупка или перевод?
Как это промОплата через Liqpay?
ПромОплата - это всегда перевод с карты на карту.

Нет, не всегда.
На 100% утверждать не могу, для этого надо быть, наверное, разработчиком этого промпэя, но если в выписке проходит ликпей - это будет покупка, а не перевод. Со всеми причитающимися этому процессу плюшками. Только заранее узнать этого невозможно. Разве что если вы недавно у этого продавца что-то купили, и увидели, что оплата прошла через ликпей.

Не уверен, что такое может быть. Промоплата - это один способ оплаты, а ликпей - другой и они не пересекаются. Даже на сайте prom написано. что промоплата представляет собой перевод с карты на карту.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:40

  1finanсier написав:Підкажіть, а Ньюкард під зарплату іменна випускається чи ні?

В мене не іменна.
KVV
 
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