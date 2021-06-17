Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:35

MASolomko написав: Maksi2, а лимиты на операции были правильно настроены? Или тут был тоже сначала холдинг, а потом запрос на списание при получении? Maksi2, а лимиты на операции были правильно настроены? Или тут был тоже сначала холдинг, а потом запрос на списание при получении?

Лимит на POS = 0 грн. Покупки в Еве делал в интернете в разные дни. Одна провелась как и положено в интернете, а две провелось как в POS терминале. Я на ГЛ банка спрашиваю, в чем дело, где кешбек? Ничего не знаем, все что надо было выплатили. Но я то все записываю, + лимиты. Пишу скаргу в НБУ. Выясняется, что:1) Проводки все таки по дню покупки а не дню списания.2) Всплывает инфа про Еву и POS терминалы.Все это они могли изложить мне по звонку на ГЛ. Нет, они излагают только после скарг. Мне впринципе все равно, если это единственный действенный метод добиться правды от банка то я буду продолжать писать скарги в НБУ, делов то на пару минут.p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ?А все потому что у банка тогда были дни, в которые были проблемы с начислением кешбека (независимо от название мерчанта) и банк обещал доплатить и просто тупо кинул, не доплатил. Есть даже скрины из чата об обещаниях доплатить.звертався повторно, звертався навіть в НБУ - до сраки, Ева и POS и хоть ты усрись.p.p.s и да, разумеется я продолжаю считать сибас кидалами.