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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:35

  MASolomko написав:Maksi2, а лимиты на операции были правильно настроены? Или тут был тоже сначала холдинг, а потом запрос на списание при получении?

Лимит на POS = 0 грн. Покупки в Еве делал в интернете в разные дни. Одна провелась как и положено в интернете, а две провелось как в POS терминале. Я на ГЛ банка спрашиваю, в чем дело, где кешбек? Ничего не знаем, все что надо было выплатили. Но я то все записываю, + лимиты. Пишу скаргу в НБУ. Выясняется, что:
1) Проводки все таки по дню покупки а не дню списания.
2) Всплывает инфа про Еву и POS терминалы.
Все это они могли изложить мне по звонку на ГЛ. Нет, они излагают только после скарг. Мне впринципе все равно, если это единственный действенный метод добиться правды от банка то я буду продолжать писать скарги в НБУ, делов то на пару минут. :)
p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ?
А все потому что у банка тогда были дни, в которые были проблемы с начислением кешбека (независимо от название мерчанта) и банк обещал доплатить и просто тупо кинул, не доплатил. Есть даже скрины из чата об обещаниях доплатить.

Зображення

звертався повторно, звертався навіть в НБУ - до сраки, Ева и POS и хоть ты усрись.
p.p.s и да, разумеется я продолжаю считать сибас кидалами.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

КБ ЗП пришло.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:24

Итак, итоги закрытия счетов.
Понадобилось три дня.
Первый день отписывал здесь позавчера (если коротко-полный мороз персмена и футбол на персмена со стороны горячки и чата).
День второй-три звонка на горячку (опять футбол к персмену и сказки про то, что он мне звонит, но я не беру трубку-конечно же враньё, так как не было ни одного пропущенного).
День третий-пришлось нагрубить на грани фола на горячке. В итоге в чат вышла некто Ольга (совершенно не мой персмен, т.к. моего "героя" зовут Самир) и сделала всё за 7 минут.
Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Оплата комуналки ньюшкой через ТАС будет с кб? Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:33

valya будет
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:34

DONALD Самир Ализаде? У меня такой
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

DONALD написав:Итак, итоги закрытия счетов.
Понадобилось три дня.
Первый день отписывал здесь позавчера (если коротко-полный мороз персмена и футбол на персмена со стороны горячки и чата).
День второй-три звонка на горячку (опять футбол к персмену и сказки про то, что он мне звонит, но я не беру трубку-конечно же враньё, так как не было ни одного пропущенного).
День третий-пришлось нагрубить на грани фола на горячке. В итоге в чат вышла некто Ольга (совершенно не мой персмен, т.к. моего "героя" зовут Самир) и сделала всё за 7 минут.
Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
У меня тоже Самир, но счёт закрыла Александра.
Возможно, он в отпуске или пошел на повышение.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:54

У мене заяву на закриття рахунків прийняли, але у заяві написано, що я прошу залишити Ukrsibonline активним. Прохання закрити і його проігнорували. Чи варто форсити? У найгіршому випадку його можна закрити у будь-який момент без зайвих очікувань.

P.S. що характерно, ніхто не питає ні про причини закриття, ні намагається відмовити. Це при тому, що загалом на моє "залучення" пішло певно з 10к грн, а може й більше - це вже як рахувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кажется есть возможность объеденить в экстра бильше баллы по нескольким аккам. Подскажите где? Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:09

  DONALD написав:Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.

100%
Maksi2
 
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