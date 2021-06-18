MASolomko написав:Maksi2, а лимиты на операции были правильно настроены? Или тут был тоже сначала холдинг, а потом запрос на списание при получении?
Лимит на POS = 0 грн. Покупки в Еве делал в интернете в разные дни. Одна провелась как и положено в интернете, а две провелось как в POS терминале. Я на ГЛ банка спрашиваю, в чем дело, где кешбек? Ничего не знаем, все что надо было выплатили. Но я то все записываю, + лимиты. Пишу скаргу в НБУ. Выясняется, что: 1) Проводки все таки по дню покупки а не дню списания. 2) Всплывает инфа про Еву и POS терминалы. Все это они могли изложить мне по звонку на ГЛ. Нет, они излагают только после скарг. Мне впринципе все равно, если это единственный действенный метод добиться правды от банка то я буду продолжать писать скарги в НБУ, делов то на пару минут. p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ? А все потому что у банка тогда были дни, в которые были проблемы с начислением кешбека (независимо от название мерчанта) и банк обещал доплатить и просто тупо кинул, не доплатил. Есть даже скрины из чата об обещаниях доплатить.
звертався повторно, звертався навіть в НБУ - до сраки, Ева и POS и хоть ты усрись. p.p.s и да, разумеется я продолжаю считать сибас кидалами.
Итак, итоги закрытия счетов. Понадобилось три дня. Первый день отписывал здесь позавчера (если коротко-полный мороз персмена и футбол на персмена со стороны горячки и чата). День второй-три звонка на горячку (опять футбол к персмену и сказки про то, что он мне звонит, но я не беру трубку-конечно же враньё, так как не было ни одного пропущенного). День третий-пришлось нагрубить на грани фола на горячке. В итоге в чат вышла некто Ольга (совершенно не мой персмен, т.к. моего "героя" зовут Самир) и сделала всё за 7 минут. Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
DONALD написав:Итак, итоги закрытия счетов. Понадобилось три дня. Первый день отписывал здесь позавчера (если коротко-полный мороз персмена и футбол на персмена со стороны горячки и чата). День второй-три звонка на горячку (опять футбол к персмену и сказки про то, что он мне звонит, но я не беру трубку-конечно же враньё, так как не было ни одного пропущенного). День третий-пришлось нагрубить на грани фола на горячке. В итоге в чат вышла некто Ольга (совершенно не мой персмен, т.к. моего "героя" зовут Самир) и сделала всё за 7 минут. Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
У меня тоже Самир, но счёт закрыла Александра. Возможно, он в отпуске или пошел на повышение.
У мене заяву на закриття рахунків прийняли, але у заяві написано, що я прошу залишити Ukrsibonline активним. Прохання закрити і його проігнорували. Чи варто форсити? У найгіршому випадку його можна закрити у будь-який момент без зайвих очікувань.
P.S. що характерно, ніхто не питає ні про причини закриття, ні намагається відмовити. Це при тому, що загалом на моє "залучення" пішло певно з 10к грн, а може й більше - це вже як рахувати.