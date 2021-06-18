|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:15
Maksi2 написав: DONALD написав:
Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
100%
Та тут их аж трое, на всю страну: Тамир, Вадим и Александра.
Результат - очевиден
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5598
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:17
omb написав:DONALD
Самир Ализаде? У меня такой
Он самый!
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:21
unknownurl написав:
DONALD написав:Итак, итоги закрытия счетов.
Понадобилось три дня.
Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
У меня тоже Самир, но счёт закрыла Александра.
Возможно, он в отпуске или пошел на повышение.
Может быть, но футболят именно к нему. Ждать окончания его отпуска?
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:21
valya написав:
Кажется есть возможность объеденить в экстра бильше баллы по нескольким аккам. Подскажите где? Спс
Мой профиль- внизу додати картку друга.
Вводите номер карты друга.
Заходите с акка друга, читаете в повидомленнях запрос на добаление, подтверждаете.
Аналогично проделываете у друга и подтверждаете в первом акке.
И так по все аккам проходитесь.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:22
Похоже, что теперь отказываются закрывать счета удаленно. В чате сказали только идти в отделение, где открывал.
-
vovareuckij
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 19.06.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:23
mustbe написав: Maksi2 написав: DONALD написав:
Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
100%
Та тут их аж трое, на всю страну: Тамир, Вадим и Александра.
Результат - очевиден
Да, но зачем вообще их было придумывать? Я открывал карту в обычном отделении возле дома. Там бы и закрыл за 3 минуты. Зачем мне эти трёхдневные квесты?
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:26
DONALD написав:
Да, но зачем вообще их было придумывать?
Ж - жижитализация )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5598
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:29
mustbe написав:
Та тут их аж трое, на всю страну: Тамир, Вадим и Александра.
Результат - очевиден
Забули нашу рятивницю - Ольгу, а Олександра косячить.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5816
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:35
Ну, была ещё Катя раньше. Про Ольгу - не слышал.
Неужели их аж четверо ? )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5598
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:38
mustbe написав:
Ну, была ещё Катя раньше. Про Ольгу - не слышал.
Неужели их аж четверо ? )
У меня Елена, уже пять получается
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan
, melkh
і 21 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|