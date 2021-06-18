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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1626162716281629>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:15

  Maksi2 написав:
  DONALD написав:Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.

100%

Та тут их аж трое, на всю страну: Тамир, Вадим и Александра.
Результат - очевиден
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:17

  omb написав:DONALD Самир Ализаде? У меня такой

Он самый!
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:21

  unknownurl написав:
DONALD написав:Итак, итоги закрытия счетов.
Понадобилось три дня.

Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.
У меня тоже Самир, но счёт закрыла Александра.
Возможно, он в отпуске или пошел на повышение.

Может быть, но футболят именно к нему. Ждать окончания его отпуска?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:21

  valya написав:Кажется есть возможность объеденить в экстра бильше баллы по нескольким аккам. Подскажите где? Спс

Мой профиль- внизу додати картку друга.
Вводите номер карты друга.
Заходите с акка друга, читаете в повидомленнях запрос на добаление, подтверждаете.
Аналогично проделываете у друга и подтверждаете в первом акке.
И так по все аккам проходитесь.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:22

Похоже, что теперь отказываются закрывать счета удаленно. В чате сказали только идти в отделение, где открывал.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:23

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:
  DONALD написав:Выводы: Сибасу удалось извратить и изгадить идею "персонального обслуживания" до крайности, когда слова "персмен" вызывают рвотный рефлекс.

100%

Та тут их аж трое, на всю страну: Тамир, Вадим и Александра.
Результат - очевиден

Да, но зачем вообще их было придумывать? Я открывал карту в обычном отделении возле дома. Там бы и закрыл за 3 минуты. Зачем мне эти трёхдневные квесты?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:26

  DONALD написав:Да, но зачем вообще их было придумывать?

Ж - жижитализация )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:29

  mustbe написав:Та тут их аж трое, на всю страну: Тамир, Вадим и Александра.
Результат - очевиден

Забули нашу рятивницю - Ольгу, а Олександра косячить.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:35

Ну, была ещё Катя раньше. Про Ольгу - не слышал.
Неужели их аж четверо ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:38

  mustbe написав:Ну, была ещё Катя раньше. Про Ольгу - не слышал.
Неужели их аж четверо ? )

У меня Елена, уже пять получается
vollena71
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