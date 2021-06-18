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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1626162716281629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

За сегодняшние оплаты, баллы в бильше завтра появятся? Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59

  mustbe написав:Ну, была ещё Катя раньше. Про Ольгу - не слышал.
Неужели их аж четверо ? )
походу их есть ещё больше. Вот запамятывал ,у меня толи Марина толи Ирина,а первой кажись Ольга была
.
Митяйка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:08

  valya написав:За сегодняшние оплаты, баллы в бильше завтра появятся? Спс


нет
3-7 дней обычно
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:09

  KVV написав:
  1finanсier написав:Підкажіть, а Ньюкард під зарплату іменна випускається чи ні?

В мене не іменна.

Ясно, дякую. А мені в відділенні заявляють, що лише іменна має бути. Невже хочуть впарити зарплатний All inclusive?.. Буду чекати початку серпня і напевно буду змушений провести маленький лікбез для працівниць відділення стосовно їх зарплатних проектів.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:44

  Striker написав:Посмотрел почему не начислили кэшбэк на карту жены. Оказывается, в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки? :shock:


Хм, я делал 31.05 покупки и оплаты услуг, в том числе вечером (последняя - на Ясно - в 19:39). Шлюзы разные (Liqpay, Portmone, Easypay) и они все вошли в кешбек за май. Но у всех до единой стоит в квитанции Дата проведення 31.05.2021. Не понимаю, как они могли все так быстро провестись.
wildlynx
 
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