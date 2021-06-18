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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За сегодняшние оплаты, баллы в бильше завтра появятся? Спс
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:08
Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:09
Ясно, дякую. А мені в відділенні заявляють, що лише іменна має бути. Невже хочуть впарити зарплатний All inclusive?.. Буду чекати початку серпня і напевно буду змушений провести маленький лікбез для працівниць відділення стосовно їх зарплатних проектів.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:44
Хм, я делал 31.05 покупки и оплаты услуг, в том числе вечером (последняя - на Ясно - в 19:39). Шлюзы разные (Liqpay, Portmone, Easypay) и они все вошли в кешбек за май. Но у всех до единой стоит в квитанции Дата проведення 31.05.2021. Не понимаю, как они могли все так быстро провестись.
Додано: Суб 19 чер, 2021 00:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
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