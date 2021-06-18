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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:45
За сегодняшние оплаты, баллы в бильше завтра появятся? Спс
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valya
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59
mustbe написав:
Ну, была ещё Катя раньше. Про Ольгу - не слышал.
Неужели их аж четверо ? )
походу их есть ещё больше. Вот запамятывал ,у меня толи Марина толи Ирина,а первой кажись Ольга была
.
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Митяйка
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:08
valya написав:
За сегодняшние оплаты, баллы в бильше завтра появятся? Спс
нет
3-7 дней обычно
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cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:09
KVV написав: 1finanсier написав:
Підкажіть, а Ньюкард під зарплату іменна випускається чи ні?
В мене не іменна.
Ясно, дякую. А мені в відділенні заявляють, що лише іменна має бути. Невже хочуть впарити зарплатний All inclusive?.. Буду чекати початку серпня і напевно буду змушений провести маленький лікбез для працівниць відділення стосовно їх зарплатних проектів.
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1finanсier
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:44
Striker написав:
Посмотрел почему не начислили кэшбэк на карту жены. Оказывается, в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки?
Хм, я делал 31.05 покупки и оплаты услуг, в том числе вечером (последняя - на Ясно - в 19:39). Шлюзы разные (Liqpay, Portmone, Easypay) и они все вошли в кешбек за май. Но у всех до единой стоит в квитанции Дата проведення 31.05.2021. Не понимаю, как они могли все так быстро провестись.
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wildlynx
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Додано: Суб 19 чер, 2021 00:43
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
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1finanсier
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Додано: Суб 19 чер, 2021 06:42
1finanсier написав:
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
Ну я как бы посмотреть не могу мне акк таки вроде залочили. Но смысл 45 дней от МПС и заключается в том что как минимум карт счет закрывается только через 45 дней после закрытия карты. То есть это срок когда откатанные через импринтер бумажки с дальних островов еще могут быть приняты к оплате. И только после этого срока счет закрывается
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Flamingo
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Додано: Суб 19 чер, 2021 06:57
Flamingo написав: 1finanсier написав:
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
Ну я как бы посмотреть не могу мне акк таки вроде залочили. Но смысл 45 дней от МПС и заключается в том что как минимум карт счет закрывается только через 45 дней после закрытия карты. То есть это срок когда откатанные через импринтер бумажки с дальних островов еще могут быть приняты к оплате. И только после этого срока счет закрывается
Да, но в заяве на закрытие, как уже писал klug, есть фраза "прошу оставить доступ к ukrsib online для дальнейшего использования". Надо ли настаивать, чтобы и его закрыли тоже? Кто закрывал-открывал нью кард раньше, доступ к ukrsib online тоже оставался, была такая фраза в заяве?
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Ferlakur
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:40
1finanсier саме так.
у відділеннях впарюють All inclusive, яка дійсно іменна.
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KVV
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Додано: Суб 19 чер, 2021 08:17
wildlynx написав:
Хм, я делал 31.05 покупки и оплаты услуг, в том числе вечером (последняя - на Ясно - в 19:39). Шлюзы разные (Liqpay, Portmone, Easypay) и они все вошли в кешбек за май. Но у всех до единой стоит в квитанции Дата проведення 31.05.2021. Не понимаю, как они могли все так быстро провестись.
То я неверно написал. У меня была покупка 29.05, сумма которой оказалась в блоке до 02.06, а провелось уже 04.06. Т.е. по факту покупка светится 02.06 и с кэшбэком я пролетел. А коммуналка оплаченная 29.05 провелась 01.06, но кэшбэк за неё начислен, так как он начисляется по дате операции. В первом же случае я сам провтыкал и не учёл, что интернет-магазин заблочит сумму на 3-4 дня.
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Striker
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