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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 08:45
Maksi2 написав:
p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ?
Скорее всего, что здесь была предавторизация и лимиты или неправильно срабатывают, или свои, которые в приложении настроить нельзя.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:24
1finanсier написав:
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
аналогичная ситуация.Ждем сорок пять дней.Видимо потом исчезнут.
В принципе оно так и было сказано при закрытии.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:29
посетитель написав: 1finanсier написав:
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
аналогичная ситуация.Ждем сорок пять дней.Видимо потом исчезнут.
В принципе оно так и было сказано при закрытии.
Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.
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