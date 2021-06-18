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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 08:45
Maksi2 написав:
p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ?
Скорее всего, что здесь была предавторизация и лимиты или неправильно срабатывают, или свои, которые в приложении настроить нельзя.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:24
1finanсier написав:
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
аналогичная ситуация.Ждем сорок пять дней.Видимо потом исчезнут.
В принципе оно так и было сказано при закрытии.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:29
посетитель написав: 1finanсier написав:
Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
аналогичная ситуация.Ждем сорок пять дней.Видимо потом исчезнут.
В принципе оно так и было сказано при закрытии.
Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 10:19
ingtrans написав:
Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.
Ну, з картковим ясно, а накопичувальний могли б і одразу закрити.
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klug
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:01
klug написав: ingtrans написав:
Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.
Ну, з картковим ясно, а накопичувальний могли б і одразу закрити.
Ну в тот раз заявление на закрытие накопительногр счета я и не подавал.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 12:34
Ferlakur написав: Flamingo написав:
Ну я как бы посмотреть не могу мне акк таки вроде залочили. Но смысл 45 дней от МПС и заключается в том что как минимум карт счет закрывается только через 45 дней после закрытия карты. То есть это срок когда откатанные через импринтер бумажки с дальних островов еще могут быть приняты к оплате. И только после этого срока счет закрывается
Да, но в заяве на закрытие, как уже писал klug, есть фраза "прошу оставить доступ к ukrsib online для дальнейшего использования". Надо ли настаивать, чтобы и его закрыли тоже? Кто закрывал-открывал нью кард раньше, доступ к ukrsib online тоже оставался, была такая фраза в заяве?
Года три назад закрыл карты и счета в All inclusive в трёх валютах. Про УкрСиб онлайн даже не подумал. В июле прошлого года получил НьюКард, дома вошёл в ИБ онлайн, поменял пароль и заработало.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:09
я наверное буду открывать потом на другой номер на всякий случай, если никто раньше не отпишется про удачу на старом номере
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clash
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:24
не. ну я понимаю...
ну чтоб потом можно было сказать себе: помогал как мог
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