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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1627162816291630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ?
Скорее всего, что здесь была предавторизация и лимиты или неправильно срабатывают, или свои, которые в приложении настроить нельзя.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:24

  1finanсier написав:Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
аналогичная ситуация.Ждем сорок пять дней.Видимо потом исчезнут.
В принципе оно так и было сказано при закрытии.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:29

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Щось я починаю хвилюватись - а чи правильно мені позакривали рахунки у відділенні, бо закривав 17 червня, а зараз дивлюся - картка в іб пропала, але рахунки "New card картковий" та "New card накопичувальний" продовжують світитися і візуально "живєє всєх живих". Чи так є у всіх, хто закривав рахунки?
аналогичная ситуация.Ждем сорок пять дней.Видимо потом исчезнут.
В принципе оно так и было сказано при закрытии.

Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:19

  ingtrans написав:Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.

Ну, з картковим ясно, а накопичувальний могли б і одразу закрити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:01

  klug написав:
  ingtrans написав:Я в декабре закрывал. Карта пропала сразу, а счёт через 45 дней. Так что все нормально.

Ну, з картковим ясно, а накопичувальний могли б і одразу закрити.

Ну в тот раз заявление на закрытие накопительногр счета я и не подавал.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:34

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:Ну я как бы посмотреть не могу мне акк таки вроде залочили. Но смысл 45 дней от МПС и заключается в том что как минимум карт счет закрывается только через 45 дней после закрытия карты. То есть это срок когда откатанные через импринтер бумажки с дальних островов еще могут быть приняты к оплате. И только после этого срока счет закрывается

Да, но в заяве на закрытие, как уже писал klug, есть фраза "прошу оставить доступ к ukrsib online для дальнейшего использования". Надо ли настаивать, чтобы и его закрыли тоже? Кто закрывал-открывал нью кард раньше, доступ к ukrsib online тоже оставался, была такая фраза в заяве?

Года три назад закрыл карты и счета в All inclusive в трёх валютах. Про УкрСиб онлайн даже не подумал. В июле прошлого года получил НьюКард, дома вошёл в ИБ онлайн, поменял пароль и заработало.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

я наверное буду открывать потом на другой номер на всякий случай, если никто раньше не отпишется про удачу на старом номере :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:17

  clash написав:я наверное буду открывать потом на другой номер на всякий случай, если никто раньше не отпишется про удачу на старом номере :D

Ага, и на новый налоговый номер :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:24

  ingtrans написав:
  clash написав:я наверное буду открывать потом на другой номер на всякий случай, если никто раньше не отпишется про удачу на старом номере :D

Ага, и на новый налоговый номер :)

не. ну я понимаю...
ну чтоб потом можно было сказать себе: помогал как мог :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:25

  ingtrans написав:
  clash написав:я наверное буду открывать потом на другой номер на всякий случай, если никто раньше не отпишется про удачу на старом номере :D

Ага, и на новый налоговый номер :)


когда сделают привязку можно попробовать поиграться со сменой ИНН :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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