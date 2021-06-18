Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:27
Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит?
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:36
Благодарю. А на начисленній кешбек такой возврат не будет иметь влияния? Задним числом в минус загонят или еще что?
Ви його закрили? Що це за самовпевненысть у співробітників...
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та закрыл, подальше от греха. Начали прилетать уведомления о подключении СИ+, а отключить пока нельзя, пока карты нет... Подумал, зачем мне такое счастье, геморрой этот на ровном месте. Попросил в чате закрыть всю это лабуду навязанную, говорят только в отделении, где открывали, пригрозил жалобой в НБУ, так подключилась некая Ольга (возможно упоминаемая тут выше) и отменила выпуск карты. Счет пока висит незакрытый.
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