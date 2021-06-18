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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1628162916301631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:27

  cohan написав:
  ingtrans написав:
  clash написав:я наверное буду открывать потом на другой номер на всякий случай, если никто раньше не отпишется про удачу на старом номере :D

Ага, и на новый налоговый номер :)


когда сделают привязку можно попробовать поиграться со сменой ИНН :mrgreen: :mrgreen:

Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит? :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:36

  cohan написав:вот здесь
https://bilshe.mastercard.ua/profile/pay-via-points "попередни покупки"

Благодарю. А на начисленній кешбек такой возврат не будет иметь влияния? Задним числом в минус загонят или еще что?

  malinin007 написав:Через 15 минут в приложении появился новый счет "ЗП All inclusive карточный" пока без карты.

Ви його закрили? Що це за самовпевненысть у співробітників...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:Ви його закрили? Що це за самовпевненысть у співробітників...

Та закрыл, подальше от греха. Начали прилетать уведомления о подключении СИ+, а отключить пока нельзя, пока карты нет... Подумал, зачем мне такое счастье, геморрой этот на ровном месте. Попросил в чате закрыть всю это лабуду навязанную, говорят только в отделении, где открывали, пригрозил жалобой в НБУ, так подключилась некая Ольга (возможно упоминаемая тут выше) и отменила выпуск карты. Счет пока висит незакрытый.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:39

  Flamingo написав:Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит? :)

В ИНН ещё пол зашит.
Лайфхак: каждые полгода меняем пол и получаем новенький ИНН )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:26

  Slx написав:
  cohan написав:вот здесь
https://bilshe.mastercard.ua/profile/pay-via-points "попередни покупки"

Благодарю. А на начисленній кешбек такой возврат не будет иметь влияния? Задним числом в минус загонят или еще что?


хз , как вариант - обрабатывайте транзу вне кешбечного периода,
по идее - влиять не должно, но кто зна как там напрограммировали
cohan
 
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