Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:27
Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит?
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:36
Благодарю. А на начисленній кешбек такой возврат не будет иметь влияния? Задним числом в минус загонят или еще что?
Ви його закрили? Що це за самовпевненысть у співробітників...
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та закрыл, подальше от греха. Начали прилетать уведомления о подключении СИ+, а отключить пока нельзя, пока карты нет... Подумал, зачем мне такое счастье, геморрой этот на ровном месте. Попросил в чате закрыть всю это лабуду навязанную, говорят только в отделении, где открывали, пригрозил жалобой в НБУ, так подключилась некая Ольга (возможно упоминаемая тут выше) и отменила выпуск карты. Счет пока висит незакрытый.
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:39
Додано: Суб 19 чер, 2021 16:26
хз , как вариант - обрабатывайте транзу вне кешбечного периода,
по идее - влиять не должно, но кто зна как там напрограммировали
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:07
У них в феврале и еще в январе вроде глючили начисления кешбеков за некоторые дни, тут это обсуждалось тогда, так вот я думаю что они обещали мне доплатитить в апреле с 5 по 9, но забили это делать, а когда НБУ взял их за жопу, то им признавать ошибку уже было поздно, и ничего лучшего не выдумали, как на Еву перевести стрелки. Потому что признать факт того что они что-то не выплатили они перед НБУ не могли, это все равно что им признаться в импотенции. 3 покупки было, в разные дни, за 2 не дали кешбек, за 1 дали. Те две попали в те дни скорее всего, когда сибас глючило. Могли конечно вручную пересчитать в апреле, но забили и не стали. Неприятно, но не смертельно. Зато у меня было 3 персональных клоуна в сибасе, проблем не решали, зато занимались болтологией.
Напоминает ПУМБовский бардак с обращениями на ГЛ, пиши звони - все побоку.
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:56
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
GDPR... Каждый клиент вправе просить удаления всей персональной информации о нем, и банк обязан ее удалить
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:55
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