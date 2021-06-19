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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:36
Благодарю. А на начисленній кешбек такой возврат не будет иметь влияния? Задним числом в минус загонят или еще что?
malinin007 написав:
Через 15 минут в приложении появился новый счет "ЗП All inclusive карточный" пока без карты.
Ви його закрили? Що це за самовпевненысть у співробітників...
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Slx
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:10
Slx написав:
Ви його закрили? Що це за самовпевненысть у співробітників...
Та закрыл, подальше от греха. Начали прилетать уведомления о подключении СИ+, а отключить пока нельзя, пока карты нет... Подумал, зачем мне такое счастье, геморрой этот на ровном месте. Попросил в чате закрыть всю это лабуду навязанную, говорят только в отделении, где открывали, пригрозил жалобой в НБУ, так подключилась некая Ольга (возможно упоминаемая тут выше) и отменила выпуск карты. Счет пока висит незакрытый.
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malinin007
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:39
Flamingo написав:
Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит?
В ИНН ещё пол зашит.
Лайфхак: каждые полгода меняем пол и получаем новенький ИНН )))
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mustbe
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:26
Slx написав:
Благодарю. А на начисленній кешбек такой возврат не будет иметь влияния? Задним числом в минус загонят или еще что?
хз , как вариант - обрабатывайте транзу вне кешбечного периода,
по идее - влиять не должно, но кто зна как там напрограммировали
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:07
MASolomko написав: Maksi2 написав:
p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ?
Скорее всего, что здесь была предавторизация и лимиты или неправильно срабатывают, или свои, которые в приложении настроить нельзя.
У них в феврале и еще в январе вроде глючили начисления кешбеков за некоторые дни, тут это обсуждалось тогда, так вот я думаю что они обещали мне доплатитить в апреле с 5 по 9, но забили это делать, а когда НБУ взял их за жопу, то им признавать ошибку уже было поздно, и ничего лучшего не выдумали, как на Еву перевести стрелки. Потому что признать факт того что они что-то не выплатили они перед НБУ не могли, это все равно что им признаться в импотенции. 3 покупки было, в разные дни, за 2 не дали кешбек, за 1 дали. Те две попали в те дни скорее всего, когда сибас глючило. Могли конечно вручную пересчитать в апреле, но забили и не стали. Неприятно, но не смертельно. Зато у меня было 3 персональных клоуна в сибасе, проблем не решали, зато занимались болтологией.
Напоминает ПУМБовский бардак с обращениями на ГЛ, пиши звони - все побоку.
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Maksi2
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:56
mustbe написав: Flamingo написав:
Кстати можно попробовать отказаться от инн по религиозным убеждениям. Но оно того стоит?
В ИНН ещё пол зашит.
Лайфхак: каждые полгода меняем пол и получаем новенький ИНН )))
Вах, маладец! Таке точно спрацює ))
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kreuz
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:38
GDPR... Каждый клиент вправе просить удаления всей персональной информации о нем, и банк обязан ее удалить
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Boundless
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:55
Boundless написав:
GDPR... Каждый клиент вправе просить удаления всей персональной информации о нем, и банк обязан ее удалить
Просить-то может, только банк обязан хранить персональную инфу минимум 5 лет после прекращения деловых отношений и раньше её удалить - ну никак
Законодательство у них такое)))
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Oberon
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:28
Boundless написав:
GDPR... Каждый клиент вправе просить удаления всей персональной информации о нем, и банк обязан ее удалить
gdpr нас не касается, чем и пользуются
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cohan
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