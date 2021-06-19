Додано: Суб 19 чер, 2021 18:07

MASolomko написав: Maksi2 написав: p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ? p.s. так как лимит на POS = 0 грн, не кажется ли вам, уважемые, что банк киданул с кешбеком и на Еву скосил стрелки перед НБУ? Скорее всего, что здесь была предавторизация и лимиты или неправильно срабатывают, или свои, которые в приложении настроить нельзя. Скорее всего, что здесь была предавторизация и лимиты или неправильно срабатывают, или свои, которые в приложении настроить нельзя.

У них в феврале и еще в январе вроде глючили начисления кешбеков за некоторые дни, тут это обсуждалось тогда, так вот я думаю что они обещали мне доплатитить в апреле с 5 по 9, но забили это делать, а когда НБУ взял их за жопу, то им признавать ошибку уже было поздно, и ничего лучшего не выдумали, как на Еву перевести стрелки. Потому что признать факт того что они что-то не выплатили они перед НБУ не могли, это все равно что им признаться в импотенции. 3 покупки было, в разные дни, за 2 не дали кешбек, за 1 дали. Те две попали в те дни скорее всего, когда сибас глючило. Могли конечно вручную пересчитать в апреле, но забили и не стали. Неприятно, но не смертельно. Зато у меня было 3 персональных клоуна в сибасе, проблем не решали, зато занимались болтологией.Напоминает ПУМБовский бардак с обращениями на ГЛ, пиши звони - все побоку.