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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1629163016311632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 08:30

  ВIВ написав:Не у кого не складывается мнение, что анонсированное "закрытие" начисления КБ по старым НьюКартам с 1.06 - есть рекламная акция для стимулирования активного закрытия указанных карт их владельцами? А на самом деле начисления будут идти как и декларировалось ранее до 31.01.2021г.

Нет не складывается. Снижение чарджа как бы совсем скоро и банки начали готовится. Кто как - сиб - так. Кроме того не сложно ведь проверить - только ведь если вхолостую платить картой в июне а потом получить дырку от бублика - будет немножко неприятно :oops:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:43

ВIВ
Я в червні добивав золоті бали для соткі Сільпо по своїй старій НК.
В липні відпишуся чи нарахували кб.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:59

  ВIВ написав:Не у кого не складывается мнение, что анонсированное "закрытие" начисления КБ по старым НьюКартам с 1.06 - есть рекламная акция для стимулирования активного закрытия указанных карт их владельцами? А на самом деле начисления будут идти как и декларировалось ранее до 31.01.2021г.


ачипятка? :)
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:07

alibob
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ВIВ
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