ВIВ написав:
Не у кого не складывается мнение, что анонсированное "закрытие" начисления КБ по старым НьюКартам с 1.06 - есть рекламная акция для стимулирования активного закрытия указанных карт их владельцами? А на самом деле начисления будут идти как и декларировалось ранее до 31.01.2021г.
Нет не складывается. Снижение чарджа как бы совсем скоро и банки начали готовится. Кто как - сиб - так. Кроме того не сложно ведь проверить - только ведь если вхолостую платить картой в июне а потом получить дырку от бублика - будет немножко неприятно