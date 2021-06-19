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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 чер, 2021 08:30
ВIВ написав:
Не у кого не складывается мнение, что анонсированное "закрытие" начисления КБ по старым НьюКартам с 1.06 - есть рекламная акция для стимулирования активного закрытия указанных карт их владельцами? А на самом деле начисления будут идти как и декларировалось ранее до 31.01.2021г.
Нет не складывается. Снижение чарджа как бы совсем скоро и банки начали готовится. Кто как - сиб - так. Кроме того не сложно ведь проверить - только ведь если вхолостую платить картой в июне а потом получить дырку от бублика - будет немножко неприятно
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:43
ВIВ
Я в червні добивав золоті бали для соткі Сільпо по своїй старій НК.
В липні відпишуся чи нарахували кб.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:59
ВIВ написав:
Не у кого не складывается мнение, что анонсированное "закрытие" начисления КБ по старым НьюКартам с 1.06 - есть рекламная акция для стимулирования активного закрытия указанных карт их владельцами? А на самом деле начисления будут идти как и декларировалось ранее до 31.01.2021г
.
ачипятка?
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alibob
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:07
alibob
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ВIВ
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:55
ВIВ
16 июля все станет ясно
я думаю много кто добивал желтые балы до нужных сертов в июне
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omb
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Додано: Нед 20 чер, 2021 16:42
omb написав:ВIВ
16 июля все станет ясно
я думаю много кто добивал желтые балы до нужных сертов в июне
А что сейчас не ясно? Как ещё надо написать что б некоторые поверили?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 17:22
ВIВ написав:
Не у кого не складывается мнение, что анонсированное "закрытие" начисления КБ по старым НьюКартам с 1.06 - есть рекламная акция для стимулирования активного закрытия указанных карт их владельцами? А на самом деле начисления будут идти как и декларировалось ранее до 31.01.2022г.
Это врядли. На сайте есть официальные правила програмы. Пляшем от этого.
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Maksi2
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