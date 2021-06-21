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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1630163116321633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

замечены техсбои на терминале кассы и в Сильпе.Сэп за 20 минут на Моне
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не в той ветке написал, хотел за Идею спросить. Там тоже как интернет-платеж?
malinin007
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Повідомлень: 207
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:06

  malinin007 написав:Не в той ветке написал, хотел за Идею спросить. Там тоже как интернет-платеж?

І по Ідеї відповідь також - так.

Воно ж не від назви банку залежить.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

давайте еще Pick2Go упомянем )) хотя криво работает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:17

  cohan написав:давайте еще Pick2Go упомянем )) хотя криво работает

Все там працює добре.

Головне запам'ятати на якій касі самообслуговування із 12шт воно працює :D
KVV
 
Повідомлень: 823
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:29

KVV у меня работает на очень многих - там главное QR код максимально большим(но чтобы не вылез за рамки) сканировать - какой-то глюк с считыванием уменьшенного
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:32

  cohan написав:давайте еще Pick2Go упомянем )) хотя криво работает


а что за Pick2Go ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51

  S i m написав:
  cohan написав:давайте еще Pick2Go упомянем )) хотя криво работает


а что за Pick2Go ?!
приложение для покупок в большом кармане и велмарт, чтоб по QR коду оплачивать. проходит тогда как инет-оплата и сибас окешбэчивает
https://trushenk.com/prilogenie-pick-and-go.html#1
clash
 
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