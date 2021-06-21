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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
замечены техсбои на терминале кассы и в Сильпе.Сэп за 20 минут на Моне
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не в той ветке написал, хотел за Идею спросить. Там тоже как интернет-платеж?
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:06
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
давайте еще Pick2Go упомянем )) хотя криво работает
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:17
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:29
KVV у меня работает на очень многих - там главное QR код максимально большим(но чтобы не вылез за рамки) сканировать - какой-то глюк с считыванием уменьшенного
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:32
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51
приложение для покупок в большом кармане и велмарт, чтоб по QR коду оплачивать. проходит тогда как инет-оплата и сибас окешбэчивает
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:51
хехе, код квадратный а полоса для считывания - прямоугольная
я когда-то так хотел кешбека что полчаса прощеллкал разные касса и двух работников привлек...
обошелся 2% на Альфе или Аккорде по итогу..
правда, там дело было в другом - приложухой не бился код а бился только кассой, что-то кудато не завели
Востаннє редагувалось cohan в Вів 22 чер, 2021 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:53
где-то ещё канает такое ?!
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