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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:58
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:59
На решті кас теж працює але не так впевнено як на одній... то QR не сканиться, то раптом кошик стає порожнім після успішного сканування, то оплата проходить а чек не виходить з терміналу і адмінша каже "Міша всьо куйня давай па новай" і двічі кошти списалися... біля двох тижнів витягував їх з Укрсиба/Велмарта.
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