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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:56
cohan я в своей кишене на любой кассе могу)
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omb
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cohan
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Додано: Вів 22 чер, 2021 22:59
omb написав:KVV
у меня работает на очень многих - там главное QR код максимально большим(но чтобы не вылез за рамки) сканировать - какой-то глюк с считыванием уменьшенного
На решті кас теж працює але не так впевнено як на одній... то QR не сканиться, то раптом кошик стає порожнім після успішного сканування, то оплата проходить а чек не виходить з терміналу і адмінша каже "Міша всьо куйня давай па новай" і двічі кошти списалися... біля двох тижнів витягував їх з Укрсиба/Велмарта.
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KVV
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:35
KVV у меня один раз было, что все просканировалось и типа оплата, но чек не вылез, товары пропали и деньги не сняло - написал в поддержку, они ответили, что был сбой платежной системы, а обработать сбой они не могут.. посим вот так.. всего остального у меня тьфу-тьфу не было
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omb
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Додано: Чет 24 чер, 2021 01:56
valya написав:
Оплата комуналки ньюшкой через ТАС будет с кб? Спс
что такое ТАС?
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Лагуна
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Додано: Чет 24 чер, 2021 05:33
Лагуна написав: valya написав:
Оплата комуналки ньюшкой через ТАС будет с кб? Спс
что такое ТАС?
ТАСкомбанк.
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jay2004
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:30
Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо
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Flamingo
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:46
Flamingo написав:
Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо
Аналогично, недолив. А может как с кешбеком зарплатным (позже добавят)?
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jay2004
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:50
Flamingo написав:
Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо
Ждите долив в эту пятницу.
Все акционные предложения доливают в пятницу.
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