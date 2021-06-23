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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:56

cohan я в своей кишене на любой кассе могу)
omb
 
Повідомлень: 3158
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:58

  S i m написав:где-то ещё канает такое ?!


еще Велммарт не канает (еще) но уже с кредобанком раздает по 20+20 на карту на один акк велмарта и 10 за регистрацию :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

20+20+10 не равно Альфы 400*4, но маемо шо маемо
cohan
 
Повідомлень: 2037
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:59

  omb написав:KVV у меня работает на очень многих - там главное QR код максимально большим(но чтобы не вылез за рамки) сканировать - какой-то глюк с считыванием уменьшенного

На решті кас теж працює але не так впевнено як на одній... то QR не сканиться, то раптом кошик стає порожнім після успішного сканування, то оплата проходить а чек не виходить з терміналу і адмінша каже "Міша всьо куйня давай па новай" і двічі кошти списалися... біля двох тижнів витягував їх з Укрсиба/Велмарта.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:35

KVV у меня один раз было, что все просканировалось и типа оплата, но чек не вылез, товары пропали и деньги не сняло - написал в поддержку, они ответили, что был сбой платежной системы, а обработать сбой они не могут.. посим вот так.. всего остального у меня тьфу-тьфу не было
omb
 
Повідомлень: 3158
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 240 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 01:56

  valya написав:Оплата комуналки ньюшкой через ТАС будет с кб? Спс

что такое ТАС?
Лагуна
 
Повідомлень: 112
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Подякував: 95 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 05:33

  Лагуна написав:
  valya написав:Оплата комуналки ньюшкой через ТАС будет с кб? Спс

что такое ТАС?


ТАСкомбанк.
jay2004
 
Повідомлень: 2824
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Подякували: 322 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:46

  Flamingo написав:Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо :(
Аналогично, недолив. А может как с кешбеком зарплатным (позже добавят)?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo написав:Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо :(
Ждите долив в эту пятницу.
Все акционные предложения доливают в пятницу.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В правилах было расписано, что долив будет отдельно в течении 10, кажись, дней
Alpha1251
 
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