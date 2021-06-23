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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:58
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:59
На решті кас теж працює але не так впевнено як на одній... то QR не сканиться, то раптом кошик стає порожнім після успішного сканування, то оплата проходить а чек не виходить з терміналу і адмінша каже "Міша всьо куйня давай па новай" і двічі кошти списалися... біля двох тижнів витягував їх з Укрсиба/Велмарта.
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:35
KVV у меня один раз было, что все просканировалось и типа оплата, но чек не вылез, товары пропали и деньги не сняло - написал в поддержку, они ответили, что был сбой платежной системы, а обработать сбой они не могут.. посим вот так.. всего остального у меня тьфу-тьфу не было
Додано: Чет 24 чер, 2021 01:56
Додано: Чет 24 чер, 2021 05:33
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:46
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ждите долив в эту пятницу.
Все акционные предложения доливают в пятницу.
Додано: Чет 24 чер, 2021 08:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В правилах было расписано, что долив будет отдельно в течении 10, кажись, дней
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