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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1633163416351636>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:47

Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:18

  Искатель написав:Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?

Значит, что в их базе вы как были, так и остались. Через 45 дней закроют счёт под Ньюкард и можете пробовать открывать новый. Ранее открывали ньюкарды существующим клиентам при условии отсутствия активных счетов.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:22

  velvet написав:
  Искатель написав:Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?

Значит, что в их базе вы как были, так и остались. Через 45 дней закроют счёт под Ньюкард и можете пробовать открывать новый. Ранее открывали ньюкарды существующим клиентам при условии отсутствия активных счетов.

При этом накопительный счет я в прошлый раз не закрывал - только карточный.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:29

  Искатель написав:Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?


а отделение предварительно поменяли?
с виртуального на то которое посетили?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo написав:Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо :(
Аналогично
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:02

  v57 написав:
  Искатель написав:Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?


а отделение предварительно поменяли?
с виртуального на то которое посетили?

Я не был привязан к виртуальному отделению. Все время - в "живом".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10

вам проще :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:26

  v57 написав:вам проще :)

Жду рассказов от тех, кто закрывал сейчас и через 45 дней открыл по-новой. Поскольку я закрыл только сегодня, у меня 45 дней пройдет позже... К тому времени уже будет ясно (наверно), стоит ли ехать открывать или уже нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:12

  Искатель написав:
  v57 написав:вам проще :)

Жду рассказов от тех, кто закрывал сейчас и через 45 дней открыл по-новой. Поскольку я закрыл только сегодня, у меня 45 дней пройдет позже... К тому времени уже будет ясно (наверно), стоит ли ехать открывать или уже нет.


стоит в любом случае, мне больше интересно как вы прошлый рез переоткрыли - я вот ждал 45 дней, кто бы что ни писал тут что "в тот же день"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:20

  Boundless написав:
Flamingo написав:Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо :(
Аналогично

+1
Ferlakur
 
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