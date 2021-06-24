|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:47
Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4807
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 3152 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:18
Искатель написав:
Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?
Значит, что в их базе вы как были, так и остались. Через 45 дней закроют счёт под Ньюкард и можете пробовать открывать новый. Ранее открывали ньюкарды существующим клиентам при условии отсутствия активных счетов.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3897
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:22
velvet написав: Искатель написав:
Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?
Значит, что в их базе вы как были, так и остались. Через 45 дней закроют счёт под Ньюкард и можете пробовать открывать новый. Ранее открывали ньюкарды существующим клиентам при условии отсутствия активных счетов.
При этом накопительный счет я в прошлый раз не закрывал - только карточный.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2858
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:29
Искатель написав:
Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?
а отделение предварительно поменяли?
с виртуального на то которое посетили?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2950
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:55
Flamingo написав:
Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо
Аналогично
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1945
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:02
v57 написав: Искатель написав:
Посетил отделение, закрыл New Card, подписал заявление на закрытие накопительного и карточного счета...
А операционист мне говорит: "Вы остаетесь клиентом нашего банка, если что, обращайтесь!"
И вот сижу я и думаю: или это была просто вежливо-маркетинговая фраза, или уже нет смысла пробовать открывать New Card через 45 дней?
Что бы это значило?
а отделение предварительно поменяли?
с виртуального на то которое посетили?
Я не был привязан к виртуальному отделению. Все время - в "живом".
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4807
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 3152 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10
вам проще
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2950
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:26
v57 написав:
вам проще
Жду рассказов от тех, кто закрывал сейчас и через 45 дней открыл по-новой. Поскольку я закрыл только сегодня, у меня 45 дней пройдет позже... К тому времени уже будет ясно (наверно), стоит ли ехать открывать или уже нет.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4807
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 3152 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:12
Искатель написав: v57 написав:
вам проще
Жду рассказов от тех, кто закрывал сейчас и через 45 дней открыл по-новой. Поскольку я закрыл только сегодня, у меня 45 дней пройдет позже... К тому времени уже будет ясно (наверно), стоит ли ехать открывать или уже нет.
стоит в любом случае, мне больше интересно как вы прошлый рез переоткрыли - я вот ждал 45 дней, кто бы что ни писал тут что "в тот же день"
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2047
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:20
Boundless написав: Flamingo написав:
Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо
Аналогично
+1
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3960
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|