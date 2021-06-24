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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:28
Мне сказали накопительный автоматом закроется после закрытия основного. Поэтому в виртотделении подтвердил только закрытия основного.
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demichh
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