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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:28
Мне сказали накопительный автоматом закроется после закрытия основного. Поэтому в виртотделении подтвердил только закрытия основного.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:21
Перечитал правила. Баллы будут начислены в два этапа:
5.2.1. Перша частина - нарахування балів за Транзакції згідно правил «ЕКСТРА більше» (1 бал
за кожні 20 гривень транзакцій згідно з вимог пункту 3.3. Офіційних Правил Програми «ЕКСТРА
більше») та оновлення бонусного рахунку здійснюється Виконавцем щоденно.
5.2.2. Друга частина - нарахування балів та оновлення бонусного рахунку здійснюється
Виконавцем в термін до 10 робочих днів. Кількість нарахованих балів становить кількість нарахованих
балів згідно умов п.4.1.1. Правил, за виключенням балів, нарахованих згідно п.5.2.1.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:51
Обладателям ЗП NewCard
Мне сказали, что по ЗП NewCard КБ будет капать 12 месяцев, а не 6, как в случае с просто New Card. Есть ли тут обладатели ЗП NewCard, у вас так же?
Заранее дякую.
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