RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1633163416351636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:28

Мне сказали накопительный автоматом закроется после закрытия основного. Поэтому в виртотделении подтвердил только закрытия основного.
demichh
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 09.12.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:21

  Boundless написав:
Flamingo написав:Начислились золотые баллы от Бильше по операциям за 18 число. Вместо обещанного трехкратного размера - только однократный. Нехорошо :(
Аналогично

Перечитал правила. Баллы будут начислены в два этапа:

5.2.1. Перша частина - нарахування балів за Транзакції згідно правил «ЕКСТРА більше» (1 бал
за кожні 20 гривень транзакцій згідно з вимог пункту 3.3. Офіційних Правил Програми «ЕКСТРА
більше») та оновлення бонусного рахунку здійснюється Виконавцем щоденно.
5.2.2. Друга частина - нарахування балів та оновлення бонусного рахунку здійснюється
Виконавцем в термін до 10 робочих днів. Кількість нарахованих балів становить кількість нарахованих
балів згідно умов п.4.1.1. Правил, за виключенням балів, нарахованих згідно п.5.2.1.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 14.10.08
Подякував: 235 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:51

Обладателям ЗП NewCard

Мне сказали, что по ЗП NewCard КБ будет капать 12 месяцев, а не 6, как в случае с просто New Card. Есть ли тут обладатели ЗП NewCard, у вас так же?
Заранее дякую.
curiousobro
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 21.07.17
Подякував: 54 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:51

  curiousobro написав:Мне сказали, что по ЗП NewCard КБ будет капать 12 месяцев, а не 6, как в случае с просто New Card. Есть ли тут обладатели ЗП NewCard, у вас так же?
Заранее дякую.


ну так не просто сказали, а в правилах прописано официально, так что нет повода для беспокойства
cohan
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1633163416351636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.