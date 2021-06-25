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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:00
ishvara написав:
Это что за новость?
Этой новости примерно столько же времени, сколько и самому накопительному счету.
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ingtrans
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Додано: Суб 26 чер, 2021 06:07
Сибас догрузил в бильше недостающее золото по акции оплат в его денрик до трехкратного размера
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Flamingo
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Додано: Суб 26 чер, 2021 14:34
Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс
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valya
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:23
valya написав:Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс
Позавчера дал однократно, а вчера долил еще двухкратно. По итогу получилось трехкратно. Как-то так...
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Flamingo
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