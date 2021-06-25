Этой новости примерно столько же времени, сколько и самому накопительному счету.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 26 чер, 2021 06:07
Сибас догрузил в бильше недостающее золото по акции оплат в его денрик до трехкратного размера
Додано: Суб 26 чер, 2021 14:34
Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:23
Позавчера дал однократно от их обычного тарифа, а вчера долил еще двухкратно. По итогу получилось трехкратно.
Другими словами если за 5000 грн. трат получалось обычно 250 золотых баллов. Сейчас получилось 750. Ну а сколько это в деньгах и процентах зависит от того как и на что вы обычно баллы меняете. Если выводите деньгами - будет один процент, если сертифами сильпо другой
Как-то так...
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