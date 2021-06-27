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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ishvara написав:Это что за новость?

Этой новости примерно столько же времени, сколько и самому накопительному счету.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:07

Сибас догрузил в бильше недостающее золото по акции оплат в его денрик до трехкратного размера
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:34

Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:23

  valya написав:Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс

Позавчера дал однократно от их обычного тарифа, а вчера долил еще двухкратно. По итогу получилось трехкратно.
Другими словами если за 5000 грн. трат получалось обычно 250 золотых баллов. Сейчас получилось 750. Ну а сколько это в деньгах и процентах зависит от того как и на что вы обычно баллы меняете. Если выводите деньгами - будет один процент, если сертифами сильпо другой
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:01

Flamingo
Благодарю за пояснения. Именно так и вышло, условно за 5000 есть 250 золотых (5%), значит 3 кратных пока нет. Почему, оплата была безналом комуналки, может поэтому?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ignorabimus написав:В китайских интернет-магазинах типа banggood если платить NewCard через Paypal

Спрошу конкретнее, так как через banggood через карту уже заплатил.
Покупки через Paypal дают кэшбэк? Любые или не любые?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:48

  ignorabimus написав:
  ignorabimus написав:В китайских интернет-магазинах типа banggood если платить NewCard через Paypal

Спрошу конкретнее, так как через banggood через карту уже заплатил.
Покупки через Paypal дают кэшбэк? Любые или не любые?

Отвечу как спросили: те что пойдут с признаком интернет оплата - окэшбечатся, те что пойдут с признаком наземный пос или оффлайн - нет. Все будет зависеть от настроек терминала оплаты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:48

  ignorabimus написав:Покупки через Paypal дают кэшбэк? Любые или не любые?

Дают, любые.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:08

  sens написав:Можно оформить или только в отделении?

а какой смысл открывать тут депо в грн под 0.5% годовых минимум на 9-12 мес без досрочного расторжения :?: :?: :?:
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