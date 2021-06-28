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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:00
ishvara написав:
Это что за новость?
Этой новости примерно столько же времени, сколько и самому накопительному счету.
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ingtrans
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Додано: Суб 26 чер, 2021 06:07
Сибас догрузил в бильше недостающее золото по акции оплат в его денрик до трехкратного размера
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Flamingo
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Додано: Суб 26 чер, 2021 14:34
Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс
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valya
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:23
valya написав:Flamingo
Не могу понять, сколько бильше дало золота, 1 кратно или 3 кратно? За оплаченные суммы получается 5%. Это сколько? Спс
Позавчера дал однократно от их обычного тарифа, а вчера долил еще двухкратно. По итогу получилось трехкратно.
Другими словами если за 5000 грн. трат получалось обычно 250 золотых баллов. Сейчас получилось 750. Ну а сколько это в деньгах и процентах зависит от того как и на что вы обычно баллы меняете. Если выводите деньгами - будет один процент, если сертифами сильпо другой
Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Суб 26 чер, 2021 21:01
Flamingo
Благодарю за пояснения. Именно так и вышло, условно за 5000 есть 250 золотых (5%), значит 3 кратных пока нет. Почему, оплата была безналом комуналки, может поэтому?
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valya
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Додано: Пон 28 чер, 2021 09:18
ignorabimus написав:
В китайских интернет-магазинах типа banggood если платить NewCard через Paypal
Спрошу конкретнее, так как через banggood через карту уже заплатил.
Покупки через Paypal дают кэшбэк? Любые или не любые?
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ignorabimus
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:48
ignorabimus написав: ignorabimus написав:
В китайских интернет-магазинах типа banggood если платить NewCard через Paypal
Спрошу конкретнее, так как через banggood через карту уже заплатил.
Покупки через Paypal дают кэшбэк? Любые или не любые?
Отвечу как спросили: те что пойдут с признаком интернет оплата - окэшбечатся, те что пойдут с признаком наземный пос или оффлайн - нет. Все будет зависеть от настроек терминала оплаты
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Flamingo
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:48
ignorabimus написав:
Покупки через Paypal дают кэшбэк? Любые или не любые?
Дают, любые.
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mikos
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:08
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Kalgan
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:37
У всіх доступних банках по Фонду...щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.
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Квесторе_поверніться
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