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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:25

  Квесторе_поверніться написав:щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.


на поточном в сибасе нет процентов
Цитрин
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Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Kalgan написав:
  sens написав:Можно оформить или только в отделении?

а какой смысл открывать тут депо в грн под 0.5% годовых минимум на 9-12 мес без досрочного расторжения :?: :?: :?:

У всіх доступних банках по Фонду...щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.

Это логично. Но замораживать на год гривну под 0.5 % годовых...
Тут уж действительно лучше текущий со свободным доступом
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:06

  Цитрин написав:
  Квесторе_поверніться написав:щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.


на поточном в сибасе нет процентов

0.5 % и 0% в гривне почти одно и тоже :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А там хіба ще залишилась можливість відкрити депозит? В моєму профілі вона десь ще в лютому зникла. Вже якщо дуже хочеться, то краще на "Накопичувальний" там покласти.

Відкриття нових депозитів можливо тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування «Кредит під заставу депозиту» і документарних операцій.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/at_the_end/
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:50

  nighthawk5 написав:А там хіба ще залишилась можливість відкрити депозит? В моєму профілі вона десь ще в лютому зникла. Вже якщо дуже хочеться, то краще на "Накопичувальний" там покласти.

Відкриття нових депозитів можливо тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування «Кредит під заставу депозиту» і документарних операцій.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/at_the_end/

Этот вроде еще можно. Только смысла нет :mrgreen:

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/saving_plan/

upd. Хотя, наверное, уже нельзя открыть и этот
*Діє лише на умовах автопролонгації.
Kalgan
 
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