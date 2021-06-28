на поточном в сибасе нет процентов
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:25
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:03
Это логично. Но замораживать на год гривну под 0.5 % годовых...
Тут уж действительно лучше текущий со свободным доступом
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:06
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А там хіба ще залишилась можливість відкрити депозит? В моєму профілі вона десь ще в лютому зникла. Вже якщо дуже хочеться, то краще на "Накопичувальний" там покласти.
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:50
Этот вроде еще можно. Только смысла нет
upd. Хотя, наверное, уже нельзя открыть и этот
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, M-Audio, Oktawa, patrikk, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|