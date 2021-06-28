УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:08
Kalgan
Повідомлень: 701
З нами з: 02.01.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:37
У всіх доступних банках по Фонду...щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:25
Квесторе_поверніться написав:
щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.
на поточном в сибасе нет процентов
Цитрин
Повідомлень: 15
З нами з: 26.06.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:03
Квесторе_поверніться написав:
У всіх доступних банках по Фонду...щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.
Это логично. Но замораживать на год гривну под 0.5 % годовых...
Тут уж действительно лучше текущий со свободным доступом
Kalgan
Повідомлень: 701
З нами з: 02.01.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:06
Цитрин написав: Квесторе_поверніться написав:
щоб вдома не лежали тут відкрити рахунок.
Краще поточний а не депо...як на мене.
на поточном в сибасе нет процентов
0.5 % и 0% в гривне почти одно и тоже
Kalgan
Повідомлень: 701
З нами з: 02.01.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:15
А там хіба ще залишилась можливість відкрити депозит? В моєму профілі вона десь ще в лютому зникла. Вже якщо дуже хочеться, то краще на "Накопичувальний" там покласти.
Відкриття нових депозитів можливо тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування «Кредит під заставу депозиту» і документарних операцій.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/at_the_end/
nighthawk5
Повідомлень: 200
З нами з: 18.07.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:50
nighthawk5 написав:
А там хіба ще залишилась можливість відкрити депозит? В моєму профілі вона десь ще в лютому зникла. Вже якщо дуже хочеться, то краще на "Накопичувальний" там покласти.
Відкриття нових депозитів можливо тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування «Кредит під заставу депозиту» і документарних операцій.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/at_the_end/
Этот вроде еще можно. Только смысла нет
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/saving_plan/
upd. Хотя, наверное, уже нельзя открыть и этот
*Діє лише на умовах автопролонгації.
Kalgan
Повідомлень: 701
З нами з: 02.01.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:53
Там два лише на автопролонгації, а решта два тільки під заставу, різниці між ними півтора пункти.
Kalgan написав:
Только смысла нет
Та й раніше не особливо він і був) Пам'ятаю десь в 2017 там вже було 8% річних і з того часу змінювалось тільки вниз.
nighthawk5
Повідомлень: 200
З нами з: 18.07.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Вів 29 чер, 2021 06:32
Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту. Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.
Alessandr1974
Повідомлень: 223
З нами з: 30.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему