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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1636163716381639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:50

  Alessandr1974 написав:Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту.
Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.


мутят ))
или не умеют отсеять кто открывал не в этом году :mrgreen:
cohan
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:54

Подскажите, как проще всего отключить сплатные смс и подключить бесплатные?
StarInform+ на StarInform вроде бы?
В приложении не нашел.
ignorabimus
 
Повідомлень: 775
З нами з: 11.09.13
Подякував: 64 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:10

  Alessandr1974 написав:Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту.
Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.
Агалогічно поприходило на кілка акаунтів, підтримка відповіла, що це була помилкова розсилка, хз кому вірити
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 206
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:17

  ignorabimus написав:Подскажите, как проще всего отключить сплатные смс и подключить бесплатные?
StarInform+ на StarInform вроде бы?
В приложении не нашел.

Написать в поддержку в аппке
Flamingo
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Повідомлень: 6471
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:32

  ignorabimus написав:Подскажите, как проще всего отключить сплатные смс и подключить бесплатные?
StarInform+ на StarInform вроде бы?
В приложении не нашел.

Можна в відділенні банки.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37622
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
ramzes4
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Повідомлень: 726
З нами з: 29.08.13
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19

  ramzes4 написав:Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.


кешбек теперь к счету привязан, если счет не закрыть, то толку не будет. А счет закрывать 45 дней. Только собирался закрывать, а тут пишут что смс с продлением кешбека присылают, но мне пока ничего не пришло.
Цитрин
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Повідомлень: 16
З нами з: 26.06.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:31

  Цитрин написав:кешбек теперь к счету привязан, если счет не закрыть, то толку не будет. А счет закрывать 45 дней. Только собирался закрывать, а тут пишут что смс с продлением кешбека присылают, но мне пока ничего не пришло.

Ну так открытие новой NewCard = открытие нового счета :wink:
А старый хай закрывается свои 45 дней :)
ramzes4
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Повідомлень: 726
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1804 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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  #<1 ... 1636163716381639
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