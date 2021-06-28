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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:50
Alessandr1974 написав:
Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту.
Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.
мутят ))
или не умеют отсеять кто открывал не в этом году
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cohan
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Додано: Вів 29 чер, 2021 07:54
Подскажите, как проще всего отключить сплатные смс и подключить бесплатные?
StarInform+ на StarInform вроде бы?
В приложении не нашел.
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ignorabimus
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Додано: Вів 29 чер, 2021 08:10
Alessandr1974 написав:
Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту.
Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.
Агалогічно поприходило на кілка акаунтів, підтримка відповіла, що це була помилкова розсилка, хз кому вірити
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Додано: Вів 29 чер, 2021 08:17
ignorabimus написав:
Подскажите, как проще всего отключить сплатные смс и подключить бесплатные?
StarInform+ на StarInform вроде бы?
В приложении не нашел.
Написать в поддержку в аппке
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:32
ignorabimus написав:
Подскажите, как проще всего отключить сплатные смс и подключить бесплатные?
StarInform+ на StarInform вроде бы?
В приложении не нашел.
Можна в відділенні банки.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:12
Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
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ramzes4
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19
ramzes4 написав:
Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
кешбек теперь к счету привязан, если счет не закрыть, то толку не будет. А счет закрывать 45 дней. Только собирался закрывать, а тут пишут что смс с продлением кешбека присылают, но мне пока ничего не пришло.
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Цитрин
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:31
Цитрин написав:
кешбек теперь к счету привязан, если счет не закрыть, то толку не будет. А счет закрывать 45 дней. Только собирался закрывать, а тут пишут что смс с продлением кешбека присылают, но мне пока ничего не пришло.
Ну так открытие новой NewCard = открытие нового счета
А старый хай закрывается свои 45 дней
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ramzes4
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:06
Ещё раз написал в чат по кешбеку. Теперь ответили, что ошибка. Кина с пролонгацией кешбека не будет.
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Alessandr1974
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:23
ramzes4 написав:Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
Город, отделение?
Мне сейчас предлагают открыть только зарплатную.
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unknownurl
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