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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1637163816391640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:59

  Alessandr1974 написав:Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту.
Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.


"NEW CASH BACK" - думаю - это они бонусы от бильше так называют, а поддержка еще не в курсе вот и отвечает как попало.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:"NEW CASH BACK" - думаю - это они бонусы от бильше так называют

Не факт. Старый добрый кешбэк именно так и называли.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:23

  ramzes4 написав:Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.

Толку? Подключения к программе не будет. Завтра сами убедитесь.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:44

  ramzes4 написав:Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.

Аналогично. Только минут тридцать ждал пока перезвонит персмен из дистанционки и переведет счет в отделение по месту.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:44

  Фантом написав:
  ramzes4 написав:Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.

Толку? Подключения к программе не будет. Завтра сами убедитесь.

Может пари? :roll:
rollo
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 20.10.19
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Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:48

  rollo написав:
  Фантом написав:
  ramzes4 написав:Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.

Толку? Подключения к программе не будет. Завтра сами убедитесь.

Может пари? :roll:

А зачем мне это? Я этот путь прошёл ещё две недели назад. Исход отрицательный. При положительном, обязательно поделился бы на ветке.
Фантом
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З нами з: 18.05.16
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:54

Фантом

Так шо 45 дней ждать нужно? Я не тороплюсь, пока коммуналь в лумПУМБ-е, плачу.
demichh
 
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