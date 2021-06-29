|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:59
Alessandr1974 написав:
Здравствуйте! Сегодня пришло сообщение.
Rakhunok UA***…. pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 29.06.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
Карту оформлял в декабре. То есть кешбек должен был закончиться в мае. В июне уже не юзал карту.
Написал в поддержку. Сказали, что опять на 6 месяцев продлили.
"NEW CASH BACK" - думаю - это они бонусы от бильше так называют, а поддержка еще не в курсе вот и отвечает как попало.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6886
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:23
ol_zy написав:
"NEW CASH BACK" - думаю - это они бонусы от бильше так называют
Не факт. Старый добрый кешбэк именно так и называли.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2872
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:23
ramzes4 написав:
Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
Толку? Подключения к программе не будет. Завтра сами убедитесь.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:44
ramzes4 написав:
Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
Аналогично. Только минут тридцать ждал пока перезвонит персмен из дистанционки и переведет счет в отделение по месту.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1285
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:44
Фантом написав: ramzes4 написав:
Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
Толку? Подключения к программе не будет. Завтра сами убедитесь.
Может пари?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1285
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:48
rollo написав: Фантом написав: ramzes4 написав:
Закрытие старой NewCard и открытие новой за одно посещение отделения прошло успешно.
Дерзайте.
Толку? Подключения к программе не будет. Завтра сами убедитесь.
Может пари?
А зачем мне это? Я этот путь прошёл ещё две недели назад. Исход отрицательный. При положительном, обязательно поделился бы на ветке.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:54
Так шо 45 дней ждать нужно? Я не тороплюсь, пока коммуналь в лумПУМБ-е, плачу.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2523
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:44
потому что за неактивность на текущем банк берет сам денюжку с Клиента
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12600
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|