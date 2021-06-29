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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:32
rollo написав:
Пришло смс о подключении вновь открытой вчера ньюкарты к бонусной программе с 30.06.2021
Делюсь опытом.
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В 5:13 утра.
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