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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1638163916401641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:32

  rollo написав:Пришло смс о подключении вновь открытой вчера ньюкарты к бонусной программе с 30.06.2021
Делюсь опытом.

Аналогично :) В 5:13 утра.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:52

Тоже самое сообщение опять пришло в 4.48.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:11

Скажите, а у кого-нибудь есть положительный опыт оформления зарплатной new card (и дальнейшего поддержания в полностью работоспособном "зарплатном" состоянии) в варианте, когда зарплата приходит без зарплатного проекта (пусть даже через другой банк), а простым переводом от предприятия? А то у меня закрались сомнения что-то.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

как научить менеджера открывать ньюкард сразу после закрытия старой?
а то мне сказали - программа не дает(
mephala
 
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