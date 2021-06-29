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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:32
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:11
Скажите, а у кого-нибудь есть положительный опыт оформления зарплатной new card (и дальнейшего поддержания в полностью работоспособном "зарплатном" состоянии) в варианте, когда зарплата приходит без зарплатного проекта (пусть даже через другой банк), а простым переводом от предприятия? А то у меня закрались сомнения что-то.
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
как научить менеджера открывать ньюкард сразу после закрытия старой?
а то мне сказали - программа не дает(
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