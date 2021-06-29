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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:32
rollo написав:
Пришло смс о подключении вновь открытой вчера ньюкарты к бонусной программе с 30.06.2021
Делюсь опытом.
Аналогично
В 5:13 утра.
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ramzes4
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:52
Тоже самое сообщение опять пришло в 4.48.
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Alessandr1974
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:11
Скажите, а у кого-нибудь есть положительный опыт оформления зарплатной new card (и дальнейшего поддержания в полностью работоспособном "зарплатном" состоянии) в варианте, когда зарплата приходит без зарплатного проекта (пусть даже через другой банк), а простым переводом от предприятия? А то у меня закрались сомнения что-то.
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M-Audio
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:26
как научить менеджера открывать ньюкард сразу после закрытия старой?
а то мне сказали - программа не дает(
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mephala
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:42
Подскажите, с накопительным счетом нужно что-то делать? Там есть комиссия за неактивность?
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ishvara
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:43
Всем кому переоткрыли сразу НьюКард, можете здесь или в личку написать в каком отделении умеют такой фокус.
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unknownurl
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:44
Мне тоже, пожалуйста. Интересует Харьков
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Alpha1251
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:15
M-Audio написав:
Скажите, а у кого-нибудь есть положительный опыт оформления зарплатной new card (и дальнейшего поддержания в полностью работоспособном "зарплатном" состоянии) в варианте, когда зарплата приходит без зарплатного проекта (пусть даже через другой банк), а простым переводом от предприятия? А то у меня закрались сомнения что-то.
А зарплатную все еще открывают? Ту, что под 10% кэша?
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wig
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:08
unknownurl написав:Всем кому переоткрыли сразу НьюКард, можете здесь или в личку написать в каком отделении умеют такой фокус.
Тут главный вопрос не в открытии, а будет ли кэшбек?
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2XL
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:50
2XL написав:
unknownurl написав:Всем кому переоткрыли сразу НьюКард, можете здесь или в личку написать в каком отделении умеют такой фокус.
Тут главный вопрос не в открытии, а будет ли кэшбек?
Ну их же подключили к программе кэшбэка, поэтому скорее будет, чем не будет.
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unknownurl
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