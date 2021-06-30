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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый всем вечер. Может кто знает осталась ли где возможность оплаты услуг воликабель без комиса, используя ньюкарту сибаса? Ранее всегда платил в приложении воли, выбирая в изипей, но сегодня там обнаружил комис. Портмоне, пейхаб, тастую, п24 также берут мзду...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:04

  patrikk написав:Добрый всем вечер. Может кто знает осталась ли где возможность оплаты услуг воликабель без комиса, используя ньюкарту сибаса? Ранее всегда платил в приложении воли, выбирая в изипей, но сегодня там обнаружил комис. Портмоне, пейхаб, тастую, п24 также берут мзду...

см.viewtopic.php?p=5230816#p5230816
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:25

  Amethyst написав:
  patrikk написав:Добрый всем вечер. Может кто знает осталась ли где возможность оплаты услуг воликабель без комиса, используя ньюкарту сибаса? Ранее всегда платил в приложении воли, выбирая в изипей, но сегодня там обнаружил комис. Портмоне, пейхаб, тастую, п24 также берут мзду...

см.viewtopic.php?p=5230816#p5230816

Огромное Вам спасибо! Ранее приложуха воли на эту страницу изипея направляла для оплаты, а сегодня болт
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 02:19

  Alessandr1974 написав:Ещё раз написал в чат по кешбеку. Теперь ответили, что ошибка. Кина с пролонгацией кешбека не будет.

Не ошибка это, совсем не ошибка. Это запудривание мозгов. Кидалово такое.
Maksi2
 
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  #<1 ... 1639164016411642
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