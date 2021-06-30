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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:59
Добрый всем вечер. Может кто знает осталась ли где возможность оплаты услуг воликабель без комиса, используя ньюкарту сибаса? Ранее всегда платил в приложении воли, выбирая в изипей, но сегодня там обнаружил комис. Портмоне, пейхаб, тастую, п24 также берут мзду...
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patrikk
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:04
patrikk написав:
Добрый всем вечер. Может кто знает осталась ли где возможность оплаты услуг воликабель без комиса, используя ньюкарту сибаса? Ранее всегда платил в приложении воли, выбирая в изипей, но сегодня там обнаружил комис. Портмоне, пейхаб, тастую, п24 также берут мзду...
см.viewtopic.php?p=5230816#p5230816
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Amethyst
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:25
Amethyst написав: patrikk написав:
Добрый всем вечер. Может кто знает осталась ли где возможность оплаты услуг воликабель без комиса, используя ньюкарту сибаса? Ранее всегда платил в приложении воли, выбирая в изипей, но сегодня там обнаружил комис. Портмоне, пейхаб, тастую, п24 также берут мзду...
см.viewtopic.php?p=5230816#p5230816
Огромное Вам спасибо! Ранее приложуха воли на эту страницу изипея направляла для оплаты, а сегодня болт
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patrikk
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Додано: Чет 01 лип, 2021 02:19
Alessandr1974 написав:
Ещё раз написал в чат по кешбеку. Теперь ответили, что ошибка. Кина с пролонгацией кешбека не будет.
Не ошибка это, совсем не ошибка. Это запудривание мозгов. Кидалово такое.
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Maksi2
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Додано: Чет 01 лип, 2021 06:23
Тоже ответили, что сообщение пришло ошибочно
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vovareuckij
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:10
Пытаюсь оплатить Лайфселл с сайта - ошибка, свяжитесь с банком.
В чем затык? Может быть такое, что сибас еще спит и не обновил установленные месячные лимиты?
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malinin007
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