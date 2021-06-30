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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Карта открыта 13.01. Сегодня горячка сказала, что кешбек действует до 13.07. Кому-то такое же говорили? А то у меня было понимание, что с сегодняшнего дня уже все исходя из того, что здесь писали.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:05

з приводу 13.07, мені авторитетно пояснили, що Кб буде нараховуватись по 6-й місяць включно, без врахування дати відкриття. тобто картка може бути відкрита 30.01, однак кб буде на операції, здійснені до 30.06, бо січень уже є першим місяцем.
У вашому випадку, 16.07 вам виплатять кб за червень і усьо.
Усе написане - зі слів ГЛ.
stas_rst
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  #<1 ... 1640164116421643
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