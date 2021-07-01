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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Карта открыта 13.01. Сегодня горячка сказала, что кешбек действует до 13.07. Кому-то такое же говорили? А то у меня было понимание, что с сегодняшнего дня уже все исходя из того, что здесь писали.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:05
з приводу 13.07, мені авторитетно пояснили, що Кб буде нараховуватись по 6-й місяць включно, без врахування дати відкриття. тобто картка може бути відкрита 30.01, однак кб буде на операції, здійснені до 30.06, бо січень уже є першим місяцем.
У вашому випадку, 16.07 вам виплатять кб за червень і усьо.
Усе написане - зі слів ГЛ.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:44
умеют капиталисты
кешбек без налога, но раз в год зазевавшихся взувают
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:25
Тоже пришло смс о подключении кешбека - уже три раза )) Карта оформлялась в декабре прошлого года. Судя по противоречивым комментариям, выяснить, что это было, удастся не раньше середины августа.
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