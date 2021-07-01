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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Карта открыта 13.01. Сегодня горячка сказала, что кешбек действует до 13.07. Кому-то такое же говорили? А то у меня было понимание, что с сегодняшнего дня уже все исходя из того, что здесь писали.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:05

з приводу 13.07, мені авторитетно пояснили, що Кб буде нараховуватись по 6-й місяць включно, без врахування дати відкриття. тобто картка може бути відкрита 30.01, однак кб буде на операції, здійснені до 30.06, бо січень уже є першим місяцем.
У вашому випадку, 16.07 вам виплатять кб за червень і усьо.
Усе написане - зі слів ГЛ.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:44

  stas_rst написав:з приводу 13.07, мені авторитетно пояснили, що Кб буде нараховуватись по 6-й місяць включно, без врахування дати відкриття. тобто картка може бути відкрита 30.01, однак кб буде на операції, здійснені до 30.06, бо січень уже є першим місяцем.
У вашому випадку, 16.07 вам виплатять кб за червень і усьо.
Усе написане - зі слів ГЛ.


умеют капиталисты
кешбек без налога, но раз в год зазевавшихся взувают :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:25

Тоже пришло смс о подключении кешбека - уже три раза )) Карта оформлялась в декабре прошлого года. Судя по противоречивым комментариям, выяснить, что это было, удастся не раньше середины августа.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:56

  ishvara написав:Тоже пришло смс о подключении кешбека - уже три раза )) Карта оформлялась в декабре прошлого года. Судя по противоречивым комментариям, выяснить, что это было, удастся не раньше середины августа.



когда открывал карту, то мне никакой СМСки о подключении кеш бека не приходило, но кеш бек насчитывался, жаль что до 01.06(((
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:57

После того, как сменил платные смс на бесплатные, перестала работать оплата на некоторых сайтах. Пополнить Водафон дает (без смс и пушей), пополнить Лайф - нет, пишет оплата невозможна, свяжитесь с банком.
Лимиты настроены вроде верно (10000 в мес на оплату в интернет с 3d secure и без).
Поддержка беспомощна.
Помнится, с подобной проблемой сталкивался с предыдущей ньюкард, как-то решил, но в упор не вспомнить, как...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:09

ignorabimus всього одна сторінка назад
  Мизантрóп написав:Вторую неделю такое наблюдается.Поборолось пополнением через 5433 ,но там раз в 30 дней
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:18

+ по 4012 підв'язаною карткою.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А закрывать старую Нью и пробовать открывать новую, чтобы ещё покататься на кэшбэке можно в любом отделении или только в том, где открывалась первая? Если в любом, то в какое просветленное отделение стоит заглянуть в Киеве, чтобы это осуществить день в день?
Chicheva
 
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  #<1 ... 1640164116421643
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